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Diyanetten 2018 Kadir Gecesi Mesajı

Kadir Gecesi vesilesi ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan bir mesaj geldi. Yayımladığı mesajında Erbaş, tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı.

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Diyanetten 2018 Kadir Gecesi Mesajı

Kadir Gecesi vesilesi ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan bir mesaj geldi. Yayımladığı mesajında Erbaş, tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı.

10 Haziran 2018 Pazar 10:27
Diyanetten 2018 Kadir Gecesi Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir son dakika açıklaması yaptı.

Bugün bin aydan daha hayıtlı Kadir Gecesi, İslam Alemi tarafından idrak edilecek. Kadir Gecesi vesilesi ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Her mümin için Kur'an'ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyaya tanıtmak, en büyük kulluk sorumluluğu ve en yüce idealdir. Zira Kur'an'ın yaşandığı yere Allah'ın rahmeti tecelli edecek ve orası selam yurdu olacaktır. Ömrümüzü Kur'an ile imar etmek, evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatımıza güzellik ve bereket katacaktır. Allah'ın yeryüzüne en büyük nimeti olan Kur'an'ın kadrini bilerek onun ölçüleriyle yaşanan her gün ve gece Kadir Gecesi'nin mağfiret, bereket, selam ve kurtuluş iklimine kavuşmak demektir. Kardeşlerim, öyleyse bu geceyi kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak bütün hayatımızı, Kur'an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirelim. Rabb'imizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kainat ile ilişkimizi tevhid, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere sabit kılalım."

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Kadir Gecesi Mesajları Resimli 2018 (Kadir Gecesi Yapılması Gereken İbadetler-Kadir Suresi Anlamı, Okunuşu)
Kadir Gecesi Mesajları Resimli 2018 (Kadir Gecesi Yapılması Gereken İbadetler-Kadir Suresi Anlamı, Okunuşu)
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Kadir Gecesi MesajıKadir Gecesi MesajlarıDiyanet
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