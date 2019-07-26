Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101906
ALTIN
259.195
DOLAR
5.6763
STERLIN
7.0455
EURO
6.3210
DGS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!
Son Dakika:Merkez Bankası faiz indirdi!
Çin'den kan donduran itiraf: Bin 588 Türk'ü öldürdük
Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!
Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi artırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 80 milyon liraya çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi artırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 80 milyon liraya çıkarıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:55
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi artırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 80 milyon liraya çıkarıldı.

Söz konusu karar, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14'üncü maddesi gereğince verildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı nın bütçesi artırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı
Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı
Türk bayrağı için 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?' diyen Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı
Türk bayrağı için 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?' diyen Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı
10 ayda 35 trafik cezası geldi: 'Yanlamayalım, drift yapmayalım' dedi, 5 metrelik makbuzuyla poz verdi
10 ayda 35 trafik cezası geldi: 'Yanlamayalım, drift yapmayalım' dedi, 5 metrelik makbuzuyla poz verdi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim