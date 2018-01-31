Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "FETÖ Konusunda Biraz Geç Kaldık"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle Diyanet İşleri Bşakanlığı'nda bir araya geldi. Burada gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Erbaş, personel sayısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun görevli personel sayısına ilişkin sorusuna yanıt veren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin imam-müezzin, 20 bin kadrolu Kur'an kursu öğretmeni, 3 bin vaiz, bin 250 müftü olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin de özeleştirilerde bulunan Erbaş, FETÖ konusunda Diyanetin biraz geç kaldığını söyledi. Erbaş, "FETÖ konusunda biraz geç kaldık. Onu itiraf edelim ama şimdi geç kalmamak için bu noktada çok gayretli çalışmalarımız var. Milletimizin birliği, beraberliği için buna ihtiyacımız var.FETÖ veya FETÖ'ye benzer birtakım gruplar, dini görünümlü oluşumlar üzerinde komisyonlarımız çalışıyor. İyiyi iyi olmayandan, faydalıyı faydalı olmayandan ayırarak, bu millete faydalı hizmetler yapan, insanları da rahatsız ve rencide etmeden hassas bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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