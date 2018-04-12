Diyanet İşleri Başkanı : Bizim Milletimiz Böyle Sapıklıkların Ardından Gitmez

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Deizm ve Ateizm Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerde deizm ve ateizmin son dönemlerde yaygınlaştığı iddialarına ilişkin konuştu.

TRT Haber'in canlı yayınına konuk olan Erbaş, "Şu anda Türkiye'de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir? Yani siz bir Müslüman gence, 'Peygamberi inkar eden bir düşünceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediğinizde 'Böylemiymiş, deizmin anlamı bu muymuş?' diyeceğini görürsünüz, rastlarsınız. Onun için açık konuşsunlar. Deizmin ne olduğunu milletimize anlatsınlar.

Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum." dedi.

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