Diyanet: Dinimiz karaborsaya izin vermez

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün Türkiye'deki camilelerde okunan cuma hutbesinde ekonomik kriz uyarısında bulunuldu:"Dinimiz toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez." ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ve bugün okunan cuma hutbesinde ekonomik krize vurgu yapıldı. Cuma Hutbesinde, fiyatlar enflasyonla oranlı şekilde yükselmeden önce stokçuluk yapanlar, tefecilik ve karaborsacılık yapanlara karşı eleştiri yapıldı.

"Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helâl kazanç endişesi duymak, helalinden üretip helâl yolda harcamak helalinden kazanmak bütün peygamberlerin sünnetidir" ifadelerinin kullanıldığı hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez" ifadeleri kullanıldı.

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