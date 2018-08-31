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Diyanet: Dinimiz karaborsaya izin vermez

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün Türkiye'deki camilelerde okunan cuma hutbesinde ekonomik kriz uyarısında bulunuldu:"Dinimiz toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez." ifadesi kullanıldı.

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Diyanet: Dinimiz karaborsaya izin vermez

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün Türkiye'deki camilelerde okunan cuma hutbesinde ekonomik kriz uyarısında bulunuldu:"Dinimiz toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez." ifadesi kullanıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:59
Diyanet: Dinimiz karaborsaya izin vermez

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün Türkiye'deki camilelerde okunan cuma hutbesinde ekonomik kriz uyarısında bulunuldu:"Dinimiz toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez." ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ve bugün okunan cuma hutbesinde ekonomik krize vurgu yapıldı. Cuma Hutbesinde, fiyatlar enflasyonla oranlı şekilde yükselmeden önce stokçuluk yapanlar, tefecilik ve karaborsacılık yapanlara karşı eleştiri yapıldı.

"Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helâl kazanç endişesi duymak, helalinden üretip helâl yolda harcamak helalinden kazanmak bütün peygamberlerin sünnetidir" ifadelerinin kullanıldığı hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez" ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
diyanet dinimiz karaborsaya izin vermez
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Mert 57 dakika önce

Peki dinimiz bu zor zamanda DİB in bilmem kaç milyon ek bütçe gelir i istemesine izin verir mi

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Emre 41 dakika önce

İşinize gelince vermez gelince istediğiniz gibi uydurursunuz

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