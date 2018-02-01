Diyanet 2018 Hac Kura Sonuçları Açıklanıyor-İşte Kura Canlı Yayını (Hacca Kaç Kişi Gidecek , Kesin Kayıtlar Ne Zaman?)

2 milyondan fazla hacı adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediğei 2018 yılı Hac Kuraları için geri sayım sona eriyor.

Önceki yıllarda başvuru yapan 1 milyon 804 bin 110 hacı adayı ve bu yıl yeni kayıt yapan 316 bin 857 hacı adayı ile birlikte bu yıl toplamda 2 milyonan fazla aday, kuraları büyük bir heyecan ve merakla beklemeye başladı.

Toplam 2 milyon 120 bin 967 kişinin katılacağı bu yılki hac kurası, birazdan Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık şekilde gerekleştirilecek TRT Diyanet ekranlarından da naklen yayımlanan Hac kurasına ait sonuçlarına, Diyanetin resmi internet sayfası üzerinden de bakılabilecek.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdığı iller bazında, "normal, müstakil odalı ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.

Bu Yıl Kaç Kişi Hacca Gidecek?

Diyanetin kura çekimine göre bu yıl Türkiye'den 80 bin kişi Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek.

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Hac Kesin Kayıt Tarihi

Birazdan gerçekleşecek olan kura çekimi sonucuna göre bu yıl Hacca gitmeye hak kazanan adayların Hac kesin kayıtlarını 5 ile 16 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. Adaylar kayıtlarını her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak. Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat ile 2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk Kafilenin Hacca Gidiş ve Dönüş Tarihi

İlk hac kafilesi bu yıl 17 Temmuz 2018 günü, son hac kafilesi ise 15 Ağustos 2018 günü yola çıkaca. Kutsal topraklardan dönüşlerin de 25 Ağustos ile 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

Kur'an ve Hadis'lerde Hac İbadeti

İslam’ın beş esasından birisi de hac’dır. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)” (Al-i İmran Sures, 97)

Peygamberimiz(S.A.S) de şöyle buyurmuştur:

İbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)

Haccın Sahih Olması Şartları

Müslüman olmak.

Akıllı olmak.

İhrama girmek.

Haccı belirli zamanda yapmak.

Vakfe, tavaf ve sa’y gibi menasikten her birini tayin edilen yerlerde yapmaktır.

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