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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Cumhurbaşkanının Açıklamalarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Balkanlara yönelik ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Cumhurbaşkanının Açıklamalarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Balkanlara yönelik ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:58
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransız Cumhurbaşkanının Açıklamalarına Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Balkanlara yönelik ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy, açıklamasında"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosunda, geçen yıl yaptığı bir konuşmadaki gibi Balkanlar'ın AB, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir rekabet alanı olduğuna dair ifadeler kullanmıştır. Balkanlar'ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz.Türkiye'nin bu bölgedeki hedefi ve önceliği, geçmişte olduğu gibi bugün de barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın muhafazası ve güçlendirilmesidir.

Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliklerini desteklemeyi sürdürüyoruz.Balkanlar'daki dostlarımızın AB ve NATO ile bütünleşme çabalarına Fransa'nın da en azından Türkiye kadar katkıda bulunmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Bu çerçevede, Fransa'ya, ülkemizin Balkanlar'ın istikrarına katkısına yönelik faaliyetlerini iyi anlamaya gayret etmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 18.04.2018 21:00
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Fransız
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