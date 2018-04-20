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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'OHAL' Yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın OHAL eleştirilerine yanıt verdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'OHAL' Yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın OHAL eleştirilerine yanıt verdi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'OHAL' Yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleşecek olan erken seçimin OHAL koşullarında yapılmasına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Aksoy, "Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği göz ardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır.Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir. Ayrıca birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir. Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez." dedi.

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Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanlığı Abd Ohal
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