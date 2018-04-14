Dışişleri Bakanı : Suriye'ye Çoktan Müdahele Edilmesi Gerekiyordu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin bugün gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili konuştu. Kimyasal silah kullanan Suriye yönetimine yönelik operasyonun desteklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, saldırının geç alınmış bir karar olduğuna dikkat çekti. Suriye'de siyasi sürece geçilmesi gerektiğini ve Suriye'nin Esad yönetiminden kurtarılması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu.Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıya Türkiye ve AB ülkelerinden gelen destek sürerken, İran ve Rusya saldırıyı kınadıklarını saldırının bedeli olacağını belirten açıklamalarda bulundu. Putin saldırının bölgede yıkıcı etkilere yol açabileceğini belirtirken, İran'ın dini lideri Hamaney, ABD, İngiltere ve Fransa'yı katil olarak niteledi ve yapılanın suç olduğunu öne sürdü.