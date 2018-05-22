Dışişleri Bakanı'ndan Çok Sert İsrail Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinli müslümanlara yönelik uyguladığı soykırım politikasının çok sert yanıt alacağını söyledi.

İsrail'in hesap vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, konuyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunulduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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