Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Diriliş Ertuğrul'un Neden Yayımlanmadığı Belli Oldu-İşte Diriliş Yeni Bölüm Tarihi

Ekranların en sevilen dizileri arasında olan Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam yayımlanmadı. Ancak Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü hakkında Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ne zaman TRT 1' de yayımlanacak? TRT 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul var mı?

banner396

Diriliş Ertuğrul'un Neden Yayımlanmadığı Belli Oldu-İşte Diriliş Yeni Bölüm Tarihi

Ekranların en sevilen dizileri arasında olan Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam yayımlanmadı. Ancak Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü hakkında Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ne zaman TRT 1' de yayımlanacak? TRT 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul var mı?

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:50
Diriliş Ertuğrul'un Neden Yayımlanmadığı Belli Oldu-İşte Diriliş Yeni Bölüm Tarihi

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Dirliş Ertuğrul severleri üzen açıklama geldi.

Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yayımlanmadı. Dizinin yayımlanmaması sonrası hayranlar, internet üzerinde yeni bölümün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağını merak eden takipçiler için ekipten bir açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de."

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu akşam yayımlanmadı. Yeni bölüm gelecek hafta Çarşamba günü Saat 20,00'da TRT 1 ekranlarında olacak. 

SON BÖLÜMLER NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul'un önceki hafta yayımlanan ve reyting rekorları kıren bölümünde Aydoğmuş ve askerleri Sultan'ı öldürmek için çadıra girdi. Fakat Alpler kesinlikle Sultan'ın ölmesine müsade etmedi.

Yeni bölümün kilit adamı ise Günalp Kılıçarslan oldu. Daha Sivas'a varmadan önce aklından hala Ertuğrul'un mu yoksa Sadettin Köpek mi yalan söylüyor soruları vardı.

Ertuğrul Bey kılıçsız bir şekilde Günalp ve Sadettin Köpeğin eline düştü. Onu şuan için kurtaracak tek kişi Günalp'tir. Ancak Ertuğrul'a yardım etmeden önce Sadettin'in yaptığı kötülüklerin en az birisini görmesi lazım.

Kayı obasına baskın verdirip Sultan'ı öldürmeye çalışmasını öğrenebilir. Ertuğrul yakalansa bile Hüsameddin Karaca safını belli etmemeye dikkat edecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.04.2018 22:54
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Yeni BölümDiriliş ErtuğrulDiriliş Ertuğrul Neden YokTrt 1 Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Yaşındaki Kız Asansöre Binince Olanlar Olru
19 Yaşındaki Kız Asansöre Binince Olanlar Olru
Suriye'den Acı Haber: Şehidimiz Var !
Suriye'den Acı Haber: Şehidimiz Var !
Seçimden Önce GSS ve KYK Borçları Silinsin Çağrısı
Seçimden Önce GSS ve KYK Borçları Silinsin Çağrısı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim