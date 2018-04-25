Diriliş Ertuğrul'un Neden Yayımlanmadığı Belli Oldu-İşte Diriliş Yeni Bölüm Tarihi

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Dirliş Ertuğrul severleri üzen açıklama geldi.

Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yayımlanmadı. Dizinin yayımlanmaması sonrası hayranlar, internet üzerinde yeni bölümün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağını merak eden takipçiler için ekipten bir açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de."

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bu akşam yayımlanmadı. Yeni bölüm gelecek hafta Çarşamba günü Saat 20,00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

SON BÖLÜMLER NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul'un önceki hafta yayımlanan ve reyting rekorları kıren bölümünde Aydoğmuş ve askerleri Sultan'ı öldürmek için çadıra girdi. Fakat Alpler kesinlikle Sultan'ın ölmesine müsade etmedi.

Yeni bölümün kilit adamı ise Günalp Kılıçarslan oldu. Daha Sivas'a varmadan önce aklından hala Ertuğrul'un mu yoksa Sadettin Köpek mi yalan söylüyor soruları vardı.

Ertuğrul Bey kılıçsız bir şekilde Günalp ve Sadettin Köpeğin eline düştü. Onu şuan için kurtaracak tek kişi Günalp'tir. Ancak Ertuğrul'a yardım etmeden önce Sadettin'in yaptığı kötülüklerin en az birisini görmesi lazım.

Kayı obasına baskın verdirip Sultan'ı öldürmeye çalışmasını öğrenebilir. Ertuğrul yakalansa bile Hüsameddin Karaca safını belli etmemeye dikkat edecektir.

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