Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102082
ALTIN
253.338
DOLAR
5.6025
STERLIN
6.7968
EURO
6.1864
Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?
CHP'den Ak Parti'ye Hodri Meydan: KRİZİN EN AĞIR BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDÜYOR
Türkiye beşik gibi! Bir deprem daha oldu
Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

Dikkat! Yetkili servis yalanıyla evinizi soyuyorlar!

İnternette “yetkili teknik servis” ilanıyla tuzak kuran dolandırıcılar, tamire geldikleri evlerden cihazı alıp kayıplara karışıyor. Kimisi ise yan sanayi parça ile tamirat yapıp fahiş fatura kesiyor.

Dikkat! Yetkili servis yalanıyla evinizi soyuyorlar!

İnternette “yetkili teknik servis” ilanıyla tuzak kuran dolandırıcılar, tamire geldikleri evlerden cihazı alıp kayıplara karışıyor. Kimisi ise yan sanayi parça ile tamirat yapıp fahiş fatura kesiyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
Dikkat! Yetkili servis yalanıyla evinizi soyuyorlar!

Sınır tanımayan dolandırıcılar, ‘444 ve 800’lü hatlarla kendilerini büyük beyaz eşya markalarının yetkili servisleri gibi göstererek ağına düşürdükleri müşterilerine yan sanayi parçalar takıp karşılığında yüksek fatura kesiyorlar. 

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre son dönemde şikayetleri artarken, dolandırıcıların ağına ise en çok arama motorlarında servis arayanlar takılıyor. Vatandaşlar, internette kullandıkları markanın ismiyle yetkili servis aradığında önlerine çıkan ilk sayfayla dolandırıcıların ağına düşüyor. Çünkü yetkili olmayan servisler bulundukları mühitteki aramalarda en üst sırada görünebilmek için arama motorlarına reklam  veriyor.

Milliyet

Anahtar Kelimeler:
dikkat yetkili servis yalanıyla evinizi soyuyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti
Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti
Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7
Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10’u ağır 25 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10’u ağır 25 yaralı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim