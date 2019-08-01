Dikkat! Yetkili servis yalanıyla evinizi soyuyorlar!

Sınır tanımayan dolandırıcılar, ‘444 ve 800’lü hatlarla kendilerini büyük beyaz eşya markalarının yetkili servisleri gibi göstererek ağına düşürdükleri müşterilerine yan sanayi parçalar takıp karşılığında yüksek fatura kesiyorlar.

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre son dönemde şikayetleri artarken, dolandırıcıların ağına ise en çok arama motorlarında servis arayanlar takılıyor. Vatandaşlar, internette kullandıkları markanın ismiyle yetkili servis aradığında önlerine çıkan ilk sayfayla dolandırıcıların ağına düşüyor. Çünkü yetkili olmayan servisler bulundukları mühitteki aramalarda en üst sırada görünebilmek için arama motorlarına reklam veriyor.

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