Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir: Devlet Vatandaşa Ankete Katılmadın Cezası Kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İsntabul İl Başkanlığı'nda görevli memurlar hane halkı bütçe araştırması anketi yapmak üzere haneleri ziyaret etti. Ziyaretlerin birisi de Gülsüm Akkaya isimli vatandaşın evine yapıldı. Gülsüm Akkaya memurların bütçe araştırması için anket yaptığını belirtmesi üzerine ankete katılmayı reddetti.

Daha önce TÜİK tarafından bu tür cezalar kesilmiş ve bu tür cezaların kesilmesine tepkiler verilmişti.

Kesilen son cezada, TÜİK, 2018 Ekim Ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması uygulamasında, ankete katılmayı reddeden Gülsüm Akkaya adlı vatandaşa 1332 lira para cezası kesti. Tebligatta, “geçerli bir mazereti olmaksızın anketi reddetmekten” cezanın kesildiği belirtildi.

İşte o tebligat: