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Dikkat otobüs biletleri tükendi!..

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte insanlar memleketlerine dönmek için veya tatile çıkmak için uçak veya otobüs biletleri almaya günler öncesinden başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıklayarak yola çıkacak olup da henüz bilet almayanlara kötü bir haber vermiş oldu.

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Dikkat otobüs biletleri tükendi!..

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte insanlar memleketlerine dönmek için veya tatile çıkmak için uçak veya otobüs biletleri almaya günler öncesinden başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıklayarak yola çıkacak olup da henüz bilet almayanlara kötü bir haber vermiş oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:11
Dikkat otobüs biletleri tükendi!..

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte insanlar memleketlerine dönmek için veya tatile çıkmak için uçak veya otobüs biletleri almaya günler öncesinden başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıklayarak yola çıkacak olup da henüz bilet almayanlara kötü bir haber vermiş oldu.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şu şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramı tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık. Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz daha çok yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı. Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak" açıklaması yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
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dikkat otobüs biletleri tükendi
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