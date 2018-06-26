Dikkat !! Ceviz Büyüklüğünde Dolu ve Süper Hücreli Fırtınalar Geliyor

İstanbullular dikkat !! Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı geliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, yaptığı son dakika açıklamasında, "Yarın Marmara genelinde sıcak hava ve poyrazla Karadeniz'den nem taşınımı varken, yukarı seviyelerden alçak merkez ve serin hava yaklaşıyor. Yüksek nem ve düşey sıcaklık profili, Marmara genelinde gök gürültülü fırtınalar için uygun koşullar oluşturuyor. Bunlar dar alanlarda sağanak geçişleri şeklinde görüleceğinden, hangi saatte tam olarak nerede yağış düşeceği şimdiden tahmin edilemez ama İstanbul da koşulların uygun olduğu bölge içerisinde yer alıyor" dedi.

SÜPER HÜCRELİ FIRTINA

Yrd. Doç. Dr. Kahraman, süper hücreli fırtına hakkında da uyarı yaparak şu şekilde devam etti:

"Eldeki verilere göre bölgede sıradan gök gürültülü fırtınaların dışında, süper hücreli fırtına oluşumu da ihtimal dahilinde. Bunlar yine dar alanlarda ceviz büyüklüğünde dolu üretebilir, yerel sellere neden olabilirler. İlle olacak demiyorum, bunu kimse söyleyemez, ama çevre koşulları bu tip hadiselerin görüldüğü durumlara uygunluk gösteriyor. Hortum ihtimali zayıf"

Kahraman, "Yarın özellikle Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip edilmeli" dedi.

HAFTA SONUNA KADAR...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da hava durumu ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Bölgemiz, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların Çarşamba (27.06.2018) günü Kıyı Ege’de (İzmir’in Doğusu dışında kalan bölümü, Aydın ve Balıkesir’in Batı İlçeleri, Çanakkale İl Geneli ile Manisa Merkez) kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer-yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar Kıyı Ege’de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Yerel kuvvetli yağış sebebiyle oluşabilecek su baskını, ani sel ile olası dolu yağışı, yıldırım riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ÇARŞAMBA'YA DİKKAT

Yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışın hafta sonuna kadar ülkenin kuzeybatı kesimlerinde de (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olması bekleniyor.



İstanbul'da 2017 yılının yaz aylarında görülen dolu yağışı araçlara büyük zarar vermişti. Bazı araçlarda hasar 10 bin TL'yi buldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA