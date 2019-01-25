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Dikkat çeken uyarı... Hortum riski...

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz Bölgesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Resmi makamlar tarafından yapılan duyuruda ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Dikkat çeken uyarı... Hortum riski...

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz Bölgesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Resmi makamlar tarafından yapılan duyuruda ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

25 Ocak 2019 Cuma 02:06
Dikkat çeken uyarı... Hortum riski...

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz Bölgesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Resmi makamlar tarafından yapılan 
duyuruda ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise zaman zaman 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın saat 15.00'ten itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:19
Anahtar Kelimeler:
dikkat çeken uyarı hortum riski
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