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Didim'de Korkunç Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Otel Havuzunda Hayatını Kaybetti

Aydın'ın didim ilçesinde bir otele ait havuzda başını kaydırağa çarpan 7 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk feci şekilde can verdi.

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Didim'de Korkunç Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Otel Havuzunda Hayatını Kaybetti

Aydın'ın didim ilçesinde bir otele ait havuzda başını kaydırağa çarpan 7 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk feci şekilde can verdi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:21
Didim'de Korkunç Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Otel Havuzunda Hayatını Kaybetti

Aydın'ın didim ilçesinde bir otele ait havuzda başını kaydırağa çarpan 7 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk feci şekilde can verdi. Romanya'dan ailesiyle birlikte tatil için Didim'e gelen Romanya Uyruklu 7 yaşındaki Vivian Veselinova Vacheva, havuzda oynarken başını kaydırağa çarptı.

Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Didim Devlet Hastanesine oradan da Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki minik çocuk burada tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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