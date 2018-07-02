Dicle Üniversitesi Personel Alacak (Mülakat Şartı Yok! Başvurular Başladı)

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru bugün yayımlandı.

Üniversite Rektörlüğünün resmi internet sayfası, Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve çeşitli basın yayın kuruluşlarında yer alan duyuruda "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilirken, Hemşire, Sağlık teknikeri, Eczacı, Fizyoterapist , Röntgen Teknisyeni, Laborant , Embriyolog, Odyolog pozisyonları için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel ve özel şartlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

İşte Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Özel Şartları :

Başvurular bugünden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitenin personel daire başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen yapılacak.