Devrim Öğretmen Kaza Sandı, Gerçek Kamera Kayıtlarında Ortaya Çıktı!..

Batman'da yaşanan korkunç olay Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen Devrim öğretmenin başına geldi. Öğretmen Devrim Akçakaya'nın arkasından gelen motosikletli bir kişi tekme atarak Devrim Öğretmeni yere düşürdü. Düşüp baygınlık geçiren Devrim Öğretmen'e çevredeki esnaflar yardım ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olay, çevredeki bir esnafın güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt edildi. Öğretmen Devrim Akçakaya polise başvurarak motosikletli saldırgan hakkında şikayetçi oldu.Şikayet üzerine Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsünün saldırısına uğrayan öğretmen Devrim Akçakaya, olayın önce kaza olduğunu sandığını ifade ederek şu açıklamaları yaptı. " Önce kaza olduğunu düşünüyordum görüntüleri izleyince kasten tekme atıldığını fark ettim. Saldırganı tanımıyorum, kimseyle bir problemim yok. Psikolojim çok kötü, saldırgandan şikayetçiyim. Bir an önce yakalnıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İşte Devrim Öğretmen'in Motorsikletli Saldırgan tarafından saldırıya uğradığı o anlar;