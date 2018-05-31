Devlet Hastanesi Çalışanlarına Fuhuş Operasyonu: Para Karşılığında..

Son dakika habeir Siirt'ten geldi. Edinilen bilgilere göre Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği istihbaratı alındı. Bu bilginin alınması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alındı

Siirt Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; Siirt Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı bilgileri üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın devamında, 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda, bugün sabah saatlerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiğine yer verildi.

Düzenlenen bu operasyonda, memurlar S.E., O.K. ve S.E. ile görevli M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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