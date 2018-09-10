Devlet, FETÖ’nün ineklerini satacak

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, (FETÖ) Fethullahçı Terör Örgütü'nün Konya’daki kasası olduğu iddiası ile şirketlerine el konularak kayyum atanan firari sanık Soner Cesur’un şirketine ait 305 baş Holstein ırkı ineği ihale ile satışa çıkardı.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'nün 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre 305 baş canlı hayvanın yanı sıra iki taşınmazın da satışı yapılacak.

Aktif İş adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) Konya Şube Başkanı ve FETÖ'nün Konya'daki kasası olduğu iddia edilen firari sanık Soner Cesur'un hububat, un, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm şirketlerine Eylül 2016'da alınan mahkeme kararı ile el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi ve şirkete kayyum atandı. El konulan şirketler arasında hayvancılıkla ilgili şirket de vardı. İşletmedeki canlı hayvanların bakımı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne verildi.

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı'na ulaşması şartı konuldu.

İhale ilanında satışı yapılacak taşınmazların KDV'den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı,satışı yapılan taşınmazların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olduğu belirtiliyor.

24 Ay Taksitle Satılacak

Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedeli defaaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek.

Satılacak 305 baş canlı hayvan için belirlenen tahmini bedel 2 milyon 504 bin 450 Türk Lirası. Geçici teminat miktarı ise 250 bin 445 lira. İhale ilanında canlı hayvanların satışına dair şu bilgilere yer veriliyor:

"Canlı hayvan satışında; KDV Kanunu'nun 28'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nin 1/(1) maddesi ile kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için yüzde 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir. KDV ve diğer yükümlülükler alıcısına aittir. Canlı hayvan satışında; sözleşme tarihinde hayvan sayısında artış veya azalış olması halinde fiyat yeniden güncellenecektir. Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir."

İhale çerçevesinde satışa çıkarılan 305 canlı hayvanın büyük bölümü süt ineği statüsünde. İhale ilanında verilen bilgiye göre satılacak hayvanlar; 47'si 0-6 aylık buzağı. 7 adedi 6-12 aylık dişi dana, 7'si 6-12 aylık erkek dana,82'si 13 aylık ve üstü düve, 17'si 13-18 aylık tosun, 6 adet 18 aylık ve üstü boğa, 51 tanesi gebe, 118'i gebe olmayan inek olmak üzere toplam 305 baş.

Kaynaklar; Sputnik - Dünya Gazetesi

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