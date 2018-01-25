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Devirli Süper Loto'da Büyük İkramiye 1 Kişiye Çıktı-İşte İkramiyenin Çıktığı İl

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye bu hafta sahibini buldu. Erzincan'dan bir talihli 6 sayıyı da doğru şekilde bilerek 42 milyonun sahibi oldu.

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Devirli Süper Loto'da Büyük İkramiye 1 Kişiye Çıktı-İşte İkramiyenin Çıktığı İl

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiye bu hafta sahibini buldu. Erzincan'dan bir talihli 6 sayıyı da doğru şekilde bilerek 42 milyonun sahibi oldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:31
Devirli Süper Loto'da Büyük İkramiye 1 Kişiye Çıktı-İşte İkramiyenin Çıktığı İl

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği Süper Loto çekilişi gerçekleşti.

11 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta 6 bilen 1 kişi oldu. Çekiliş sonucuna göre 6 bilen kişi, başka 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 42 milyon TL'nin de sahibi oldu.

Haftalardır devretmesi nedeniyle hafta boyunca bugüne kadar milyonlarca kişi Süper Loto çekilişine iştirak etti. Milyonlarca kişinin iştiraki ile gerçekleşen Süper Loto'da heyecan doruktaydı. Herkesin gözü Süper Loto'nun çekiliş sonucundaydı. Beklenen açıklama Milli Piyango İdaresinden geldi ve Süper Loto'nun 25 Ocak çekiliş sonucunun açıklandığı duyuruldu. Açıklanan çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye Erzincan merkezden 1 kişinin biletine isabet etti. 

Sonuçlar

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Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ERZİNCAN / MERKEZ

6 bilen kişi sayısı : 1   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42.532.640,20 TL
5 bilen kişi sayısı : 322   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.191,90 TL
4 bilen kişi sayısı : 19.555   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 144,95 TL
3 bilen kişi sayısı : 368.898   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL

Kazanan Ortaya Çıktı mı?

Süper Loto'nun talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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