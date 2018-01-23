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Dev TV Kanalı Satıldı-İşte Yeni Sahibi

Son dakika gelişmesi: Edinilen son dakika bilgilerine göre dev TV kanalı NTV Spor el değiştirdi. Dev spor kanalının Discovery Channel'a satıldığı öğrenildi.

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Dev TV Kanalı Satıldı-İşte Yeni Sahibi

Son dakika gelişmesi: Edinilen son dakika bilgilerine göre dev TV kanalı NTV Spor el değiştirdi. Dev spor kanalının Discovery Channel'a satıldığı öğrenildi.

23 Ocak 2018 Salı 18:18
Dev TV Kanalı Satıldı-İşte Yeni Sahibi

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre dev TV kanalı Ntv Spor el değiştirdi.

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya varıldı. Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor.

Doğuş Grubu bünyesinde yayın hayatına devam eden NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınları ile bir döneme damga vuran kuruluş el değiştirdi.

NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini gittikçe arttırmıştı. İzlenme sayısını arttıran kanal bu aşamadan sonra tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüşmeye başladı.

Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuş, NTV Spor bünyesinde Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni ise Fuat Akdağ.

NTV Spor’un bundan sonraki yayın hayatı ile ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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