Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...
Korkunç olay saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli Psikolog Doktor Fikret Hacıosman , eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralı doktor meslektaşları tarafından acilen ameliyata alındı fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kaçan saldırganı arıyor.
Kaynaklar; Mynet
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Gerçekten yazık... Allah rahmet eylesin.
Adam öldürmek öğle basit olduki
1 Allah korkusu yok
2 Cezalar basit
3 Caydırıcılık yok
4 katil yiyip içme barınma yerleri haline geldi hapishaneler
Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii
Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii