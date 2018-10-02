Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...