Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...

banner396

Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...

02 Ekim 2018 Salı 13:44
Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapmakta olan Psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Doktor Hacıosman, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, doktoru öldürdükten sonra kaçan saldırganı arıyor...

Korkunç olay saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli Psikolog Doktor Fikret Hacıosman , eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

fikret-haciosman-oldu

Yaralı doktor meslektaşları tarafından acilen ameliyata alındı fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan saldırganı arıyor.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.10.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
dev hastanede silahlı saldırı doktor öldürüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Burak 2 saat önce

Gerçekten yazık... Allah rahmet eylesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
1 45 dakika önce

Adam öldürmek öğle basit olduki
1 Allah korkusu yok
2 Cezalar basit
3 Caydırıcılık yok
4 katil yiyip içme barınma yerleri haline geldi hapishaneler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bülent Sarp 8 dakika önce

Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bülent Sarp 6 dakika önce

Çok üzücü Allah ( cc ) Rahmet eylesin. .adam öldürmek bu kadar kolay mı?!!.silah nasıl sokuldu diyorlar, o hastanede kontrol yok.kiii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede
Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede
Yaz Saati Uygulaması Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Yaz Saati Uygulaması Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı...
Dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim