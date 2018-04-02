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Ders Çalışma Bahanesiyle Eve Götürdüğü 12 Yaşındaki Erkek Çocuğuna..

Samsun'da meydana gelen skandal olayda 12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırı düzenlendi. Erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ders Çalışma Bahanesiyle Eve Götürdüğü 12 Yaşındaki Erkek Çocuğuna..

Samsun'da meydana gelen skandal olayda 12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırı düzenlendi. Erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 19:01
Ders Çalışma Bahanesiyle Eve Götürdüğü 12 Yaşındaki Erkek Çocuğuna..

Tüyler ürperten haberin adresi Samsun oldu. Alınan son bilgilere göre 12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırı düzenlendi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, R.Ş. isimli bir kişi, 12 yaşındaki erkek çocuğunu, ders çalıştırma bahanesi ile evine çağırdı. Burada 12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki R.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan son bilgilere göre ders çalışma bahanesiyle 12 yaşındaki çocuğu kandıran ve onu evine götürerek burada cinsel istismarda bulunan kişi, ailesinin durumu anlamasıve şikayet etmesi üzerine gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen bu kişi, emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından savcılığa gönderildi. Savcılığa gönderilen bu kişi tutukalama istemiyle önceki gün nöbetçi hakimliğe gönderildi. R.Ş., önceki akşam çıkarıldığı mahkemece, çocuğa cinsel istismar ve hüvviyetten mahsun bırakma suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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