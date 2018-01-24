Ders Çalışan Öğrencilere Bedava Döner-Ayran

Amasya Üniversitesinde bütünleme sınavları dönemine kalan ve kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere her akşam döner ve ayran ikram edilmeye başlandı.

Üniversitedeki uygulamaya Rektör Prof. Dr. Metin Orbay öncülük etti ve aşçı önlüğü giyerek öğrencilere döner ve ayran ikram etti.

Basın mensuplarına konu ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Orbay, bütünleme döneminde bir nebze olsun öğrencileri rahatlatmak ve onlara destek vermek amacıyla döner ve ayran ikramı başlatıldığını dile getirdi.

Bütünleme sınavları süresince uygulamanın devam edeceğini belirten Rektör Orbay, bu şekilde öğrencilere moral ve destek vermeye çalıştıklarının altını çizerek, "Birinci dönem final döneminde arkadaşlarımıza ücretsiz olarak kahvaltı, börek, çörek ikramında bulunmuştuk. Bu tür ikramların bütünlemede de devam edeceğini söylemiştik. Finalde başarılı olan öğrencilerimizi, ailelerinin güzel yemekleriyle buluşturduk. Bütünlemeye kalan arkadaşlarımıza da üniversitemizin yemekhanesinde döner ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Ben Hiç Bütünlemeye Kalmadım

Öğrencilerin, eğitim ve öğretim alanlarında olduğu kadar sosyal ve kültürel alanlarının da gelişiminden sorumlu olduklarını dile getiren Orbay, öğrencilere bütünleme sınavlarında başarı dileyerek sözlerine devam etti. Orbay, "Ben hiç bütünlemeye kalmadım. Devletimizin gücü ekonomik anlamda geliştikçe bu tür imkanlar da gelişiyor. Benim dönemimde böyle şeyler yoktu. Bugün var, yarın daha güzel şeyler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bütünleme sınavlarına kalan Amasya Üniversitesi öğrencilerden Gamzegül Özsu, uygulama hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sınav haftalarında genellikle ders çalışarak sabahlıyoruz. Böyle bir ikramın yapılması bizim için çok güzel oldu. Rektörümüzün bizi düşünmesi, bize değer vermesi çok güzel. Rektörümüze teşekkür ediyorum."

Kpsscafe.com.tr | Ankara