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Denizli'de korkutan deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de korkutan deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:51
Denizli'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü. 

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denizli korkutan deprem
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