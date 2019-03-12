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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi! Durumu Ağır!

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi! Durumu Ağır!

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 21:15
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi! Durumu Ağır!

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıntılar geliyor.

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