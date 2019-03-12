Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi! Durumu Ağır!

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıntılar geliyor.
Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıntılar geliyor.