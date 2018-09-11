Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Basına yansıyan haciz haberleri sebebiyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti ayrılık kararı aldı.

Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlanarak iflasın eşine kadar geldi.

Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı.

Haciz Kararı gereği, villada bulunan bazı eşyalar haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek haciz memurları götürüldü.

Daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' açıklaması yapan Demet Akalın, son yaşanan gelişmeden sonra Okan Kurt'tan boşanma kararı aldı.

Çiftin davası bugün Beykoz Adliyesi'nde görülecek...

Kaynaklar; Mynet

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