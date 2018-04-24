Daşdemir : Abdullah Gül Aday Olursa AK Partili 50 Milletvekili Saadet'e Geçecek

İktidar partisine de anketler yaptığı bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 Milletvekili'nin Abdullah Gül'ün adaylığı halinde AK Parti'den Saadet Partisine geçeceğini öne sürdü.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin nabzı programına katılan Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir, AK Parti'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisine katılacağı ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceğini öne sürdü. Programın konuklarından AK Partili Burhan Kuzu iddialara, "Külliyen yalan... Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye..." ifadelerini kullandı.

Kuzu'nun bu ifadeleri sonrasında iddiası tekrar sorulan Hilmi Daşdemir, bazı CHP Milletvekillerinin de Saadet Partisi'ne geçerek Gül'ün adaylığını destekleyebileceğini iddia etti.

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