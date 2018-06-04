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Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Gitti

Balayı için gittikleri KKTC'de Ercan Havaalanında uyuşturucu hapla yakalanan Ümit K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele giderek yerleşti.

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Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Gitti

Balayı için gittikleri KKTC'de Ercan Havaalanında uyuşturucu hapla yakalanan Ümit K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele giderek yerleşti.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:50
Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Gitti

Balayı için gittikleri KKTC'de Ercan Havaalanında uyuşturucu hapla yakalanan Ümit K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele giderek yerleşti.

Olay, Özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin Ümit K. ve eşinin yanına geldiği sırada tepki vermesiyle ortaya çıktı. Olay Ercan Havaalanı'nda meydana geldi. Özel eğitimli Narkotik Dedektör köpeği Cindy, Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki vermeye başladı. Çiftin üst aramasını yapan emniyet mensupları yapılan aramada 9 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ümit K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti. 

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