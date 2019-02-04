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Damat Dehşeti: 5 Ölü

Gaziantep'te, öne sürüldüğüne göre cinnet getiren bir damat, eşinin akrabalarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. 5 kişi hayatını kaybetti.

Damat Dehşeti: 5 Ölü

Gaziantep'te, öne sürüldüğüne göre cinnet getiren bir damat, eşinin akrabalarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. 5 kişi hayatını kaybetti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:59
Damat Dehşeti: 5 Ölü

Gaziantep'te, öne sürüldüğüne göre cinnet getiren bir damat, eşinin akrabalarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. 5 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. İki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlk olay, öğle saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, aile içi sorunlar ve miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin yakınlarına silahla ateş açtı. Kurşunlara hedef olan 3 kişi ölürken, saldırgan Fıstıklı Mahallesi'ne gitti. Saldırgan burada da eşinin diğer akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Fıstıklı Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
damat dehşeti ölü
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Gereksiz 2 saat önce

Helal olsun ilk defa uzatmadan öz bir haber yazmışsınız.öğreniyosunuz aferin.

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