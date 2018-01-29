Daire Almak için Gitmişti! Korkunç Şekilde Can Verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde daire almak için gittiği inşaatığın asansör boşluğuna düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre 14 katlı inşaat halindeki binadan daire almak isteyen ve binayı görmeye giden 81 yaşındaki Feyzi T., binada geri geri giderken 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışanlar yaşlı adama müdahele ederken, sağlık ekiplerine durum bildirildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen 112 Sağlık perosneli yaşlı adama ilk müdaheleyi burada yaptıktan sonra derhal Özel Ereğli Anadolu Hastanesine kaldırdılar. Kafasında ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan yaşlı adam yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kamudan haberler, Zonguldak Haberleri, gündemdeki en yeni gelişmeler ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA