Dağa kaldırıp tecavüz etti! Savunması şaşkına çevirdi...

Konya'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 22 yaşındaki H.K. isimli genç kadını dağlık alana götürüp, zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra darbettiği iddia edilen 25 yaşındaki R.S.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. R.S.Ç. polise verdiği ifadede, "Benimle ilişkiye girmeyi o istedi. Ben onu darbetmedim. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum. Bana iftira attığı için de ondan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Dehşet veren olay, 1 Eylül 2018 tarihinde Konya'ya bağlı Meram ilçesinin Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yılı aşkın süredir evli olan H.K., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıktan sonra ailesinin yanına yerleşti. Olay günü 5 yıldır tanıdığı evli ve 1 çocuk babası 25 yaşındaki R.S.Ç., oturduğu binanın önüne gelerek H.K.'yi çağırdı. H.K., R.S.Ç.'nin gezintiye çıkma teklifini kabul ederek motosiklete bindi. R.S.Ç., genç kadını yakınlardaki dağlık araziye götürüp motosikletten indirdi. Öne sürüldüğüne göre, burada genç kadına saldırıp üzerindeki kıyafetleri parçalayarak çıkaran R.S.Ç., daha sonra zorla cinsel ilişkiye girip, dövdü. Genç kadını dağda bırakan R.S.Ç., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

H.K. ise kendi imkanlarıyla evine döndü.

3 gün boyunca yaşadığı korkunç olayı kimseye anlatamayan H.K., durumu dün ailesine anlatacak cesareti kendinde buldu ve tüm detayları ile anlattı. Aile üyelerinin de kendisine manevi destek vermesi üzerine H.K., 4 Eylül 2018 tarihinde polis merkezine giderek şikayetçi oldu. H.K. polise verdiği ifadesinde, "R.S.Ç. olay günü oturduğum yere gelerek aşağıya inmemi istedi. Bana motosikletle biraz gezeceğimizi söyledi. Ben de ona inanıp motosiklete bindim. Daha sonra dağlık bir yere gittik. Motordan indikten sonra bana saldırdı. İtmeye çalıştım ancak gücüm yetmedi. Sonra benimle zorla cinsel ilişkiyi girdi. Yumruklarıyla beni darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı" ifadelerini kullandı.

H.K.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri şüphelinin gidebileceği adreslere ulaştı. Polis Ekipleri kısa süre sonra şüphelinin berberde olduğunu belirledi. R.S.Ç., tıraş olurken gözaltına alındı.

H.K.'nin kendisinin evli olduğunu bildiğini ve kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini belirten R.S.Ç., polisteki ifadesinde, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. H.K. benden hoşlanıyordu. Sevgili olarak konuşuyorduk. Ben daha önce ona evli olduğumu ve onunla evlenemeyeceğimi söyledim. O da bunu kabul etti ve görüşmeye devam ettik. Bana, 'Eşinden boşanıp beni almanı beklerim' dedi. Bahsettiği gün de H.K. ile birlikte otururken bana 'Seni seviyorum' dedi. Bunun üzerine yakınlardaki boş bir araziye gittik. Orada tekrar evli ve bir çocuğumun olduğunu söyledim. Orada H.K.'nin de isteği ile birlikte olduk. Bundan önce H.K. ile ile hiçbir cinsel birlikteliğimiz olmamıştı. Sonra ben H.K.'yi evine bıraktım. Ertesi gün H.K. ve annesi ile buluştum. H.K. annesi ile tartışıyordu. Annesi H.K.'nin yüzüne, başına vuruyordu. H.K.'nin daha önce de annesi tarafından darbedilmesine şahit olmuştum. 'Sokakta tartışmayın, ayıp olur, kendinizi rezil ediyorsunuz' dedim. H.K.'ye de 'Eşimi bırakmamı istiyorsan yanılıyorsun, eşimden ayrılmayacağım' dedim. O da bana, 'Ben sana gününü gösteririm' diyerek el işareti yaptı. Ben H.K.'ye hiç vurmadım. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır. Bana iftira attığı için H.K.'dan davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S.Ç., 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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