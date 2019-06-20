Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan

Arkın'ın videosu, Instagram'da "Cüneytarkin1" hesabından dolaşıma girdi. 'Ey Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın:



"Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika...'' ifadelerini kullandı.

Arkın'ın videosu, Instagram'da "Cüneytarkin1" hesabından dolaşıma girdi. 'Ey Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın: "Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika...'' ifadelerini kullandı.