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Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan

Türk sinemasının jönlerinden Cüneyt Arkın, S-400'ler meselesiyle gerilen Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili, "Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan" ifadesini kullandı.

Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan

Türk sinemasının jönlerinden Cüneyt Arkın, S-400'ler meselesiyle gerilen Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili, "Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan" ifadesini kullandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:31
Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan

Arkın'ın videosu, Instagram'da "Cüneytarkin1" hesabından dolaşıma girdi. 'Ey Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın:

"Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika...'' ifadelerini kullandı.

Arkın'ın videosu, Instagram'da "Cüneytarkin1" hesabından dolaşıma girdi. 'Ey Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın: "Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika...'' ifadelerini kullandı.
Anahtar Kelimeler:
cüneyt arkın ey amerika bizi sandın lan
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