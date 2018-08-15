EDİRNE'ye bağlı Keşan'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş FETÖ'nün mobil haberleşme programı “ByLock” kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), FETÖ'nün şifreli mobil haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan cumhuriyet savcısı gözaltına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, son yayımlanan kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandıktan sonra "Bylock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen oprasyonla gözaltına alındı.

Muhammet Ali Akkuş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi. Son kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş, "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesinden sonra HSK İkinci Dairesi'nce, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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