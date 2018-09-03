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Cumhuriyet savcısı çöplükte ölü bulundu

Niğde'de iki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı, çöplükte kafasından tabanca ile vurulmuş vaziyette bulundu.

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Cumhuriyet savcısı çöplükte ölü bulundu

Niğde'de iki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı, çöplükte kafasından tabanca ile vurulmuş vaziyette bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:32
Cumhuriyet savcısı çöplükte ölü bulundu

Niğde'de iki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı, çöplükte kafasından tabanca ile vurulmuş vaziyette bulundu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Niğde'nin merkeze bağlı Sazlıca Kasabası yakınlarında bulunan çöplükte, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur kafasından tabanca ile vurularak öldürüldü. Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetin zanlısı olarak 42 yaşındaki A.A. gözaltına alındı. 

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan işlemin devam ettiğini belirtirken, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un iki yıl önce görevinden istifa ettiği bilgisine ulaşıldı.

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