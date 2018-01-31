Cumhuriyet Savcılığı'ndan Köpeğe Tecavüz Eden 82 Yaşındaki Şahısla İlgili Yazılı Açıklama

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğe tecavüz ettiği için hakkında hapis cezası verilen 82 yaşındaki şahısla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 82 yaşında olduğu öğrenilen şahısla ilgili soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanarak, N.C. hakkında kamu davası açılacağını bildirdi. Savcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı, "Kısa bir süre önce yaşlı bir şahsın açıklık alanda bir köpeğe tecavüz ederken çekilen kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve bu husus ülkemiz gündemine konu olmuştur.

Olayın 28 Ocak tarihinde Gebze İstasyon Mahallesi 1493/1 Sokak üzerinde boş bir arsada meydana geldiğini tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış. Olayın şüphelisi 82 yaşındaki N.C. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayın şüphelisi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren Türk Ceza Kanununun 225/1 maddesi gereğince soruşturma açılmış, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildiği Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince talebimiz doğrultusunda ev hapsi kararı aldırılmış, bununla birlikte hastanede psikolojik tedavi ve muayene olmak şartı getirilmiştir. Ayrıca şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/j maddesinde belirtilen eyleminden dolayı gerekli idari müeyyidenin uygulanması yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak şüpheli hakkında atılı suçtan dolayı Gebze Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılacaktır"

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 82 yaşındaki N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yaşlı adamı yüz kızartan olaydan sonra ailesi de utançtan emniyete gelmek istemiyor. Emniyette gözaltında tutulduğu süre içinde hiçbir yakını onunla ilgilenmeye gelmedi.

Neler Yaşanmıştı?

Köpeğe tecavüz görüntüleri Gebze'de kayıt altın alınmıştı. Kamera görüntülerinde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada?' deyince önce sessiz kalıyor, ardından da hızlı şekilde toparlanmaya çalışıyor.

Bu çirkin olayı caminin yanındaki boş alanda yaparken yakalanan yaşlı adama kameraya alan kişi 'Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösteriyor.

Toparlanan yaşlı adam ise "Bir cahillik yaptık" diyerek, karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam da "Yok çağırma bir cahillik ettik" yanıtını veriyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA