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‘Cumhuriyet Gençleri’nden 96’ncı yıla özel kutlama

Cumhuriyet’in 96’ncı yılı 300’ü aşkın öğrencinin yer aldığı ‘Cumhuriyet Gençleri Konseri’ ile coşkuyla kutlandı. Tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu ve Beren Gökyıldız’ın anlatımıyla renklenen konseri 2 bine yakın davetli izledi.

‘Cumhuriyet Gençleri’nden 96’ncı yıla özel kutlama

Cumhuriyet’in 96’ncı yılı 300’ü aşkın öğrencinin yer aldığı ‘Cumhuriyet Gençleri Konseri’ ile coşkuyla kutlandı. Tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu ve Beren Gökyıldız’ın anlatımıyla renklenen konseri 2 bine yakın davetli izledi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 21:18
‘Cumhuriyet Gençleri’nden 96’ncı yıla özel kutlama

Cumhuriyet’in 96’ncı yılı 300’ü aşkın öğrencinin yer aldığı ‘Cumhuriyet Gençleri Konseri’ ile coşkuyla kutlandı. Tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu ve Beren Gökyıldız’ın anlatımıyla renklenen konseri 2 bine yakın davetli izledi.

Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 96’ncı yılına özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet Gençleri Konseri’ büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Maslak TİM Show Center’da düzenlenen konserde 300 kişilik öğrenci korosu ve dans grubu yer aldı. Marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterilerinin yer aldığı konser ‘Atatürk ve Çocuk’ temasıyla gerçekleşti. Tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu’nun Atatürk, Beren Gökyıldız’ın çocuk rolünü üstlendiği gece, davetlilerden tam not aldı. Konsere yayımladığı mesaj ile eşlik eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizi bin bir güçlüklerle kurduk. O’nu hep ileriye taşıyabilmek, yıllardır, sonsuza dek sürdürebilmek için gece gündüz çalışıyor olmamız lazım. Bu da geleceğimiz olan gençlerle mümkündür. Sevgili gençler, geleceğimiz sizsiniz. Cumhuriyetimizin teminatı sizsiniz. 96 yıldır Cumhuriyetimizi kutluyoruz nice 96 yıllar dileğiyle” diyerek gençlere seslendi.

MUASIR MEDENİYET HEDEFİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, öğrencilerden oluşan konserin muazzam olduğunu vurguladı.

Yücel, “Sistemler değişiyor, müfredatlar değişiyor. Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliştiği ve hayatımıza girdiği bu günlerde hayatımızdaki her şey değişime uğruyor. Ama bizler her ne pahasına olursa olsun, tek bir şeyi değiştirmeyeceğimize, tek bir şeyden taviz vermeyeceğimize söz veriyoruz. O da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefindir. Bu hedeften asla şaşmayacağımıza ve asla taviz vermeyeceğimize söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ demiştir. Biz de Bahçeşehir Kolejleri olarak bu nesilleri yetiştirmek için her ne pahasına olursa olsun var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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