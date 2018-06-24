Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçiminin İlk Sonuçları Geldi-Yasakların Kalkması Bekleniyor

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri sona erdi.

Oy kullanma işleminin saat 17,00'da sona ermesinin ardından oy sayımları başladı. 81 İl genelinde başlayan oy sayma işlemleri yavaş yavaş sona ermeye başladı. Oy sayma işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar YSK'ya ve haber ajanslarına bildirilmeye başlandı. Seçim sonuçlarına ait ilk bigliler ve açılan ilk sandıklardan çıkan oylar elimize ulaştı. Oy sonuçlarının elimize ulaşmasının ardından YSK'nın yasağı kaldırmasını beklemeye başladık.

Seçim yasaklarının sona erdirilmesinin ardından KPSSCAFE olarak seçim sonuçlarını takipçilerimizle paylaşacağız.

Seçim sonuçlarından anbe an haberdar olmak , Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını takip etmek için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA