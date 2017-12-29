Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Seçim İttifakı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan , MHP ile seçim ittifakı konusunda kendisine yöneltilen bir soruya, "Şu anda gerek MHP'nin gerek ise bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ak Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP'de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelen bu konuda konuşmaması lazım.

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Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı. Bizim terörle mücadelede, ülkemizin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda, şu anda bir kararlılığımız var. Biz bugün Şırnak ve Hakkari'ye gittiğimizde, iki sene üç sene önceki durumla karşılaşmayıp, on binlere hitap etme fırsatı bulabilmişsek, taşlar yerine oturmaya başlamış demektir." dedi.

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