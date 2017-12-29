Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Seçim İttifakı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Seçim İttifakı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

29 Aralık 2017 Cuma 09:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Seçim İttifakı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Seçim İttifakı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan , MHP ile seçim ittifakı konusunda kendisine yöneltilen bir soruya, "Şu anda gerek MHP'nin gerek ise bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ak Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP'de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelen bu konuda konuşmaması lazım.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ! HABERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Yönetmelik Değişti! Personel Alımında Sadece Sözlü Sınav Yapılabilecek ve Yaş Şartı Kaldırıldı

Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı. Bizim terörle mücadelede, ülkemizin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda, şu anda bir kararlılığımız var. Biz bugün Şırnak ve Hakkari'ye gittiğimizde, iki sene üç sene önceki durumla karşılaşmayıp, on binlere hitap etme fırsatı bulabilmişsek, taşlar yerine oturmaya başlamış demektir." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 09:48
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanıErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adaletsiz dünya 4 saat önce

Tüm alımlarda yaş sınırını kaldırın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam (S-400 Nedir?)
Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam (S-400 Nedir?)
İstanbul'da Lüks Sitede Dehşet! 2 Yaralı
İstanbul'da Lüks Sitede Dehşet! 2 Yaralı
İstanbul'daki Pastanede İğrenç Görüntü! Bu Kadar Olmaz!
İstanbul'daki Pastanede İğrenç Görüntü! Bu Kadar Olmaz!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim