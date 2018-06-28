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Cumhurbaşkanı Oy Pusulasına Not Bırakmıştı-İlk Kes Konuştu

Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulasına bir not yazan ve Cumurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istediğini söyleyen kadın ilk kez konuştu.

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Cumhurbaşkanı Oy Pusulasına Not Bırakmıştı-İlk Kes Konuştu

Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulasına bir not yazan ve Cumurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istediğini söyleyen kadın ilk kez konuştu.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:00
Cumhurbaşkanı Oy Pusulasına Not Bırakmıştı-İlk Kes Konuştu

Selçuklu ilçesinde bulunan Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda oy kullanan Meryem Bayrak isimli kadın, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasına not bıraktı.

Oy pusulasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının altındaki mühür alanına bir not yazan Bayrak, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" ifadelerini kullandı ve telefon numarasını yazdı.

Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve çeşitli yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını ifade etti.

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, dileklerini iletmek olduğunu belirten Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Plan ve programda böyle bir şey yoktu ama o anda aklıma geldi. Yolda yürürken, sandığa giderken böyle bir şey yaparsam Tayyip Beye ulaşabilir miyim? düşüncesi uyandı. Şansımı deneyeyim dedim. 'Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum' dedim, ismim ve soy ismim, telefon numaramı bıraktım. Tayyip Beyin altına mührümü bastım ve oy pusulasını sandığa attım çıktım"

MUTLUYUM

AK Parti'de daha önce çeşitli çalışmalarda bulunduğunu anlatan Bayrak, şu açıklamayı yaptı:

"Kendisine bizzat ulaşmak istedim ulaşamadım. Çeşitli yollar da denemiş oldum bu arada. Şimdi Tayyip Bey kazandığı için, biz kazandığımız için çok mutluyum. Tayyip Beyi tebrik ediyorum. Tayyip Bey gibisi dünyaya yüzyılda bir geliyormuş, o da Türk milletine nasip oldu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ve düşüncem. Kendisinden randevu talep ediyorum. En büyük isteğim ve dileğim Tayyip Bey ile görüşmek, konuşmak, bazı istek ve dileklerimi beyan etmek."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaErdoğanCumhurbaşkanıHaber
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