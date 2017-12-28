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Cumhurbaşkanı O Kurum Neden Bağlandı Açıkladı 'Buraları FETÖ İstila Etti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretleri dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son KHK ile birlikte kendisine bağlanan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili konuşan Erdoğan, SSM ile Başbakanlık döneminde 11 yıllık bir tecrübesi olduğunu, aksama ve çalışma sistemini bildiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı O Kurum Neden Bağlandı Açıkladı 'Buraları FETÖ İstila Etti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretleri dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son KHK ile birlikte kendisine bağlanan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili konuşan Erdoğan, SSM ile Başbakanlık döneminde 11 yıllık bir tecrübesi olduğunu, aksama ve çalışma sistemini bildiğini söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:41
Cumhurbaşkanı O Kurum Neden Bağlandı Açıkladı 'Buraları FETÖ İstila Etti'

Cumhurbaşkanı Açıkladı 'Buraları FETÖ İstila Etti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretleri dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son KHK ile birlikte kendisine bağlanan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili konuşan Erdoğan, SSM ile Başbakanlık döneminde 11 yıllık bir tecrübesi olduğunu, aksama ve çalışma sistemini bildiğini söyledi.

Erdoğan Aselsan , Havelsan, Taivs gibi yerleri FETÖ'nün zamanında istila ettiğini , insan yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Akşam'da yer alan habere göre Erdoğan: "Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili Başbakan olarak 11 yıllık tecrübem var. Nerelerde aksama var, nerelerde yok, gördüm. Sistemin birlikte çalışması lazım. Şu anda Havelsan, Aselsan, Taivs. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hala oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Bizim insan yetiştirmemiz lazım." dedi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 09:48
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanErdoğan Son Dakika
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