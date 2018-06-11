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Cumhurbaşkanı'ndan 'Yerli Otomobil' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin prototipi için tarih verdi. Seri üretim tarihi de netleşiyor.

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Cumhurbaşkanı'ndan 'Yerli Otomobil' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin prototipi için tarih verdi. Seri üretim tarihi de netleşiyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 22:22
Cumhurbaşkanı'ndan 'Yerli Otomobil' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin prototipi için tarih verdi. Seri üretim tarihi de netleşiyor.  Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili merak edilen konuları cevaplandırdı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik.Biz şimdi 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Ne diyor? 'Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor.' diyor Bay Muharrem. Bak sen daha çıraksın, çırak. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok.

Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem. Yerli Otomobil 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde milletin istikrardan yana kanaatini kullanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Milletimizin bu seçimlerde de kendi ülkesinin, halkının gelişmesine, kalkınmasına tahammülü olmayan bu müstemleke kafasını bir kez daha sandığa gömeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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