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Cumhurbaşkanı'ndan Muharrem İnce'ye Prompter Cevabı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 Tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Sakarya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı'ndan Muharrem İnce'ye Prompter Cevabı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 Tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Sakarya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

05 Haziran 2018 Salı 16:04
Cumhurbaşkanı'ndan Muharrem İnce'ye Prompter Cevabı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 Tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Sakarya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, kendisini prompter konusunda eleştiren CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na de cevap verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Promteri unutmuşum, ben promteri falan unutmadım. Ben promterin dersini veririm sana. Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Korumalar onu tekrar sandalyeye oturtmadılar. O beni rahatsız etti, korumalara söyle yerine döndürsünler. Benim bu ilim ehline saygımdır Bay Kemal. Bunların her işi yalap şalap. Şimdiden böyle zıvanadan çıkanlarülkenin başına geçse Allah korusun neler yapacakları belli değil.Ey Kılıçdaroğlu, ey Muharrem İnce, sizin de, o ziyaretine gittiğiniz 53 kişinin kanının elinde bulunduğu kişinin de içine daha çok oturtacağız. CHP Genel Başkanı'na öyle bir ses verin ki, yüreği sızlasın. Rabia gür seda ile" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin gelen eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, Türkiye'nin her sene yüzde 5.7 büyüdüğünü İMF'ye olan borçların ödendiğini, kişi başı milli gelirin arttığını söyledi.

Erdoğan, "Ekonomi diyorlar ya, Türkiye'yi her yıl en az yüde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı, şimdi sıfır. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız. AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Ekonomi diyorlar. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manüpilasyonlarını. 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir manifestoyu bunlara çekeceğiz. Biz çalışıyoruz üretiyoruz. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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