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Cumhurbaşkanı : Kimse 'Ben Yoksam AK Parti Yok' Demesin

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ve bakanlarla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı : Kimse 'Ben Yoksam AK Parti Yok' Demesin

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ve bakanlarla bir araya geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:18
Cumhurbaşkanı : Kimse 'Ben Yoksam AK Parti Yok' Demesin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararı sonrası bu sabah AK Parti Genel Merkezinde Başbakan Binali Yıldırım , Bakanlar ve Milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da neden seçime gidildiğine dair görüşlerini açıkladı.

Milletvekillerine seslenen Erdoğan sadakat vurgusu yaparak, "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı.Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın. Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı , CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu, CHP'nin daha da kötüye gideceğini marjinalleşeceğini söyleyen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP ile ilgili "Bölgede o partiye karşı büyük başarı elde etmek gerekiyor" dedi.

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