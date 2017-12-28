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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş KHK Açıklaması !

Afrika turunda Çad ve Tunus'u ziyaret eden buralarda önemli görüşmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş KHK Açıklaması !

Afrika turunda Çad ve Tunus'u ziyaret eden buralarda önemli görüşmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş KHK Açıklaması !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş KHK Açıklaması !

Afrika turunda Çad ve Tunus'u ziyaret eden buralarda önemli görüşmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşam'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son KHK'da büyük tartışmalara neden olan maddenin sadece 15 Temmuz'u kapsadığını bunun dışında herhangi bir olayı kapsamadığını söyledi. Erdoğan burada mbasın mensuplarına yaptığı açıklamada düzenlemenin sonuna kadar yanında olduklarını, herhangi bir yanlış yorumlama durumunda gerekli müdahelenin yapılacağını belirtti.

Erdoğan , "Çıkarılmış olan yasal düzenleme son derece açıktır; biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ileride yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o zaman gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda, ya yargı ya da parlamento gereği neyse yapar. Bu KHK'lar önce parlamentoya da gidecek. Biz KHK'lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK'ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı. Yani onu KHK'ya koymamızın nedeni de süreci hızlandırma amaçlıdır. Ama o da elbette Meclis'e gelecek, orada tartışılacaktır." dedi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 09:39
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ErdoğanErdoğan Son Dakika
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