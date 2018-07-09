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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemin Etti ve Türkiye'de Yeni Dönem Başladı

24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti ve Türkiye yeni yönetim sistemine geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemin Etti ve Türkiye'de Yeni Dönem Başladı

24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti ve Türkiye yeni yönetim sistemine geçti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemin Etti ve Türkiye'de Yeni Dönem Başladı

Beklenen oldu ve Türkiye'de yeni dönem başladı.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle yemin etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ettiği yeminle birlikte resmen parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yeminini ettikten sonra buradan ayrıldı. Erdoğan ayrıldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından da Beştepe'de "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreni düzenlenecek.

Düzenlenecek olan bu tören için beş-altı binlik bir davetli listesi hazırlandı. O toplantıya 81 ilden davetlilerin yanısıra, yabancı devlet başkanları, yabancı misyon şefleri ve siyasi parti temsilcileri de katılımda bulunacak.

Saat 21.30'da yeni kabine açıklanacak. Erdoğan, kabinede Meclis'ten isimlerin olabileceği gibi, partili olmayan isimlerin de yer alabileceğini açıklamıştı. Yeni kabine ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın yemin töreni ile kabinenin açıklanacağı zaman aralığında, ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de yayımlanacak. O kararname ile bakanlıklar yeniden yapılandırılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 09.07.2018 16:54
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okuyucu 3 saat önce

Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olur inşAllah

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