Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a Gireriz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Zonguldak'ta seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlere ilişkin hem meclis hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tam destek istedi.

Erdoğan, "Yeni dönemde kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına çıkanlardan olmadık. Bay Muharrem ziyarete oradan başladı, türbe ziyaret ediyor. Edirne'deki teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok. Sen zaten Bay Kemal'den icazeti zor aldın. Ne işin var orada? Bay Kemal de heralde ondan kurtulmak için buraya çıkardı. Sayın İnce bütün operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza, İsmail Metin komutanımıza ne diyor? 'Senin apoletlerini sökeceğim' diyor.

Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Şu CHP'ye bak kimi aday yapmış. Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ya senin haddine mi? Ben onun da paşasıyım. Anayasa'ya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki. Bu konuşmamda takdir edilecek yeri alkışlamıştır, senin haddine mi, sen kimsin, haddini bil. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443. Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutacağız. Gereken adımları atmaya başladık." dedi.

Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyleyen Erdoğan, gerektiği halde Sincar'a girileceğini, 34 senedir ülkemize musallat olan bu terör örgütünün sonunun geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz, terör bize gelemeden biz onun kaynağına gidiyoruz. Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. Tüm başarılı terör operasyonlarımızı anamuhalefete rağmen, CHP'ye rağmen, Bay Kemal'e rağmen, Bay Muharrem'e rağmen yaptık." dedi.