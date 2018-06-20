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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Size Bir Müjde Veriyorum

​AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sçeim çalışmaları kapsamında Mardin'de vatandaşlarla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Size Bir Müjde Veriyorum

​AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sçeim çalışmaları kapsamında Mardin'de vatandaşlarla bir araya geldi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Size Bir Müjde Veriyorum

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sçeim çalışmaları kapsamında Mardin'de vatandaşla bir araya geldi. Burada gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, terörle mücadelenin üzerinde durdu.

Erdoğan, "Biz Mardin'le gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Çukur terörü sırası Mardin'in 3 ilçesi büyük hasar gördü. Ama Mardinliler teröre boyun eğmedi. Mardin bölücü terör örgütünün şehrini, sokağını elinden almasına izin vermedi. Mardin'in ilçelerini eli kanlı canilerden temizlerken şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet diliyorum.Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz. Teröristler yıkım ekibi." dedi.

Millet Bahçesi projesinden de bahseden Erdoğan, Mardin'e 60 bin metre karelik bahçe yapılacağını belirterek, "Size şimdi bir müjde veriyorum. 60 bin metre karelik ne yapalım? Bir millet bahçesini Mardin'imize kavuşturuyoruz. Anne baba yavrularımız gideceksiniz o millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaksınız. Güzel mi? Böyle bir yere ihtiyacımız var mı? Eyvallah." dedi.

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